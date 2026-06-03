grazia a nicole minetti la procura generale di milano conferma il parere positivo

La Procura generale di Milano ha confermato il suo parere positivo sulla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. La decisione segue verifiche rapide sull’iter e sui requisiti del provvedimento di clemenza, richieste dal Quirinale al ministero della Giustizia. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui passaggi successivi del procedimento.

AGI - Per Nicole Minetti arriva un nuovo via libera della Procura Generale di Milano alla grazia dopo le verifiche urgenti sull'iter e sui requisiti del provvedimento di clemenza chieste dal Quirinale al ministero della Giustizia. "I presupposti per la grazia a Minetti sono confermati". Dagli accertamenti della Procura Generale di Milano è emerso che tutti i presupposti per la grazia a Nicole Minetti sono stati confermati. "In particolare - si legge nella nota del procuratore generale di Milano Francesca Nanni - contrariamente a quanto riportato sul Fatto Quotidiano risulta che il decesso in circostanze non chiare non riguarda il legale dei... 🔗 Leggi su Agi.it

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Grazia Minetti, la Procura Generale di Milano: Accertamenti urgenti, potremmo modificare parere

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