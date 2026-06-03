grazia a minetti la procura generale di milano conferma parere positivo

La Procura generale di Milano ha confermato un parere positivo sulla posizione di Minetti, secondo quanto dichiarato dal procuratore generale Francesca Nanni. La decisione si basa sugli atti e le notizie di stampa riportate di recente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni sulla valutazione. La conferma riguarda specificamente le procedure in corso, senza modificare lo stato attuale delle indagini o delle iniziative giudiziarie.

La Procura generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti, scrive il procuratore generale di Milano Francesca Nanni in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi, «risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito» sulla domanda di grazia di Minetti. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Grazia Minetti, la Procura Generale di Milano: Accertamenti urgenti, potremmo modificare parere

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