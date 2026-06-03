La Procura di Milano ha espresso parere positivo sulla posizione di Grazia Minetti, respingendo le accuse avanzate dal Fatto Quotidiano. L'inchiesta giornalistica che sosteneva l'organizzazione di feste private è stata smontata, con le autorità che hanno chiarito che tali affermazioni non corrispondono alla realtà. La Procura ha confermato che non ci sono elementi per sostenere le ipotesi di comportamenti illeciti o irregolari. Nessuna ulteriori indagine è stata avviata contro Minetti.

La Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minettilo scorso febbraio. La pgFrancesca Nanni, ha infatti affermato che dagli“accertamenti” svoltinell’ultimo mese e mezzo, “non sono emersi fatti contrastanticon il quadro probatorio già acquisito” e che gli scoop giornalisti sul caso dell’atto di clemenza all’ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia“non corrispondono al vero”. Nel comunicato, la Procura di Milano ha toccato anche altri punti dell’inchiesta portata avanti dal quotidiano diretto da Marco Travaglio,demolendola dalle fondamenta. Per quanto riguarda... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Grazia Minetti, Procura di Milano dà parere positivo: ‘Scoop giornalisti non corrispondo al vero’

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Grazia a Minetti, nuovo parere positivo Procura: False notizie su festini e droga

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