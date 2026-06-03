La procura ha confermato di aver dato parere positivo per la richiesta di grazia a Nicole Minetti, smentendo le notizie pubblicate dai media. Le notizie che indicavano un parere negativo o diverso sono risultate false. La conferma ufficiale arriva dopo settimane di discussioni e polemiche sui media riguardo alla concessione della grazia. La procura ha specificato che non ci sono stati cambiamenti o nuovi sviluppi rispetto alla decisione iniziale.

Tanto rumore per nulla: gli scoop che hanno riacceso i fari sulla grazia concessa a Nicole Minetti erano falsi. A dirlo, in una lunga nota, è la procura generale di Milano che ha confermato il parere positivo inviato al Ministero sostenendo che "i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito". Il procuratore generale di Milano Francesca Nanni che oggi ha trasmesso oggi al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le risultanze... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Minetti, la procura conferma il parere positivo per la grazia: "Falsi gli scoop giornalistici"

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