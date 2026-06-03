La procura generale di Milano ha confermato il parere favorevole riguardo a una richiesta di archiviazione, respingendo le accuse di festini con sesso e droga. La decisione si basa su elementi che smentiscono le dichiarazioni fatte in precedenza. La conferma arriva dopo un'istruttoria che aveva sollevato dubbi sulla veridicità delle affermazioni riguardanti eventi di natura sessuale e di consumo di sostanze stupefacenti. La posizione della procura si basa esclusivamente su elementi documentali e testimonianze raccolte.

La procura generale di Milano ha confermato il parere positivo già emesso o afferma che dagli "accertamenti" svolti nell'ultimo mese e mezzo, gli scoop giornalistici sul caso di Nicole Minetti "non corrispondono al vero" e "non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito" c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Grazia a Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo: "Smentite dichiarazioni su festini con sesso e droga"

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