grazia a nicole minetti la procura generale di milano conferma il parere positivo nordio

La Procura generale di Milano ha confermato il suo parere favorevole alla grazia richiesta da Nicole Minetti. La decisione arriva dopo verifiche rapide sull’iter e sui requisiti necessari, richieste dal Quirinale al ministero della Giustizia. La Procura ha quindi dato il suo nulla osta, consentendo il proseguimento del procedimento.

AGI - Per Nicole Minetti arriva un nuovo via libera della Procura Generale di Milano alla grazia dopo le verifiche urgenti sull'iter e sui requisiti del provvedimento di clemenza chieste dal Quirinale al ministero della Giustizia. "I presupposti per la grazia a Minetti sono confermati". Dagli accertamenti della Procura Generale di Milano è emerso che tutti i presupposti per la grazia a Nicole Minetti sono stati confermati. "In particolare - si legge nella nota del procuratore generale di Milano Francesca Nanni - contrariamente a quanto riportato sul Fatto Quotidiano risulta che il decesso in circostanze non chiare non riguarda il legale dei... 🔗 Leggi su Agi.it

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Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia

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