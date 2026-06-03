grazia a nicole minetti la procura generale conferma il parere favorevole

La Procura Generale ha confermato il parere favorevole alla grazia per Nicole Minetti. Le verifiche effettuate non hanno riscontrato elementi contrari alla concessione. La decisione è stata comunicata dopo aver esaminato le pratiche e le documentazioni disponibili. Al momento, non ci sono altri passaggi ufficiali previsti pubblicamente. La notizia arriva in un contesto di attesa riguardo alle decisioni finali sul caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove verifiche concluse: nessun elemento contrario alla concessione della grazia. La Procura Generale di Milano ha confermato il proprio orientamento favorevole sulla grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica lo scorso 18 febbraio. Secondo quanto comunicato dal procuratore generale Francesca Nanni, gli approfondimenti svolti nelle ultime settimane non hanno evidenziato alcun elemento nuovo in grado di modificare il quadro già valutato durante l’iter che ha portato alla concessione del provvedimento. Nella relazione trasmessa al Ministero della Giustizia si legge infatti che le notizie di stampa che avevano determinato ulteriori accertamenti “non corrispondono al vero” e che non sono emersi fatti incompatibili con le valutazioni già effettuate dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Nicole Minetti, la Procura conferma il sì alla grazia

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