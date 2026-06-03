Grazia a Minetti la Procura smonta le balle del Fatto | confermato il parere positivo

La Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla richiesta di grazia presentata a Nicole Minetti. La decisione riguarda la concessione della grazia presidenziale, avvenuta il 18 febbraio 2026. La conferma arriva dopo aver esaminato le pratiche e i documenti relativi alla richiesta. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti o motivazioni aggiuntive.

La Procura generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti il 18 febbraio 2026. Lo spiega la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, nella nota stampa con cui informa di aver trasmesso oggi al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una "relazione" in cui è illustrata l'attività istruttoria svolta dopo le rivelazioni giornalistiche del Fatto Quotidiano sulla vita in Uruguay dell'ex igienista dentale e il compagno Giuseppe Cipriani. Nello specifico, la Procura generale di Milano afferma che dagli "accertamenti" svolti nell'ultimo... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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