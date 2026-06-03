caso minetti confermato parere positivo sulla grazia dalla procura generale di milano

La Procura generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti il 18 febbraio 2026. Lo spiega la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, nella nota stampa con cui informa di aver trasmesso oggi al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una “relazione” in cui è illustrata l’attività istruttoria svolta dopo le rivelazioni giornalistiche del Fatto Quotidiano sulla vita in Uruguay dell’ex assessora regionale e del compagno Giuseppe Cipriani. I dubbi sul percorso dell’ex assessora regionale de Il Fatto Quotidiano. L’inchiesta del giornale aveva sollevato interrogativi sul percorso che ha portato al provvedimento, collegato all’adozione di un minore in Uruguay da parte dell’ex igienista dentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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