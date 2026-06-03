Grave incidente nella pista da motocross il centauro trasportato in eliambulanza al Bufalini

Da riminitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio di martedì 2 giugno, un motociclista è caduto durante una sessione sulla pista da motocross di Uffogliano, riportando ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno caricato il ferito su un’eliambulanza, diretta al reparto di emergenza dell’ospedale “Bufalini” di Cesena. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, né si conoscono le condizioni esatte del centauro.

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Grave incidente, nel pomeriggio di martedì 2 giugno, sulla pista da motocross di Uffogliano con un motociclista rimasto seriamente ferito e trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11.30 un centauro 37enne del posto stava girando nel tracciato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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