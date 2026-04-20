Grave incidente stradale nella notte | centauro trasportato in eliambulanza all' ospedale del Mare

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un grave incidente sulla Statale Appia, in località Campizze, nel comune di Rotondi. Un motociclista è rimasto coinvolto nell’incidente e, dopo l’intervento dei soccorritori, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale del Mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Statale Appia, in località Campizze, nel comune di Rotondi. Un'auto e una moto, su cui viaggiavano un 30enne e la passeggera di 35 anni, si sono scontrate. Il 30enne - racconta AvellinoToday - è finito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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