Un incidente sulla strada principale ha causato il blocco totale del traffico e chilometri di coda. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore, impedendo il passaggio dei veicoli e creando disagi tra gli automobilisti in transito verso Firenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il traffico non è ancora stato completamente riaperto. Nessuna informazione su feriti o cause dell’incidente.

La mattinata del 3 giugno si è trasformata in un vero e proprio incubo per migliaia di automobilisti diretti verso Firenze. Fin dalle prime ore del giorno, la situazione sulle principali arterie stradali che conducono al capoluogo toscano è apparsa estremamente critica, con rallentamenti, incolonnamenti e tempi di percorrenza ben oltre la norma. Per molti pendolari raggiungere il posto di lavoro è diventata una sfida fatta di pazienza e lunghe attese. >> Scoperta choc in ospedale: medici e infermieri increduli e sconvolti, polizia sul posto Le segnalazioni di disagi si sono moltiplicate rapidamente, coinvolgendo sia chi proveniva dall’area metropolitana sia gli automobilisti in arrivo dalle principali vie di accesso alla città. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Grave incidente, chilometri di coda e disagi: strada bloccata

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Grave incidente in A14, traffico completamente bloccato

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