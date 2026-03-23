Grave incidente stradale autostrada chiusa | chilometri di coda

Mattinata complicata per la viabilità, con un nuovo episodio che ha mandato in tilt la circolazione nelle prime ore del giorno. Poco prima delle 7:30, infatti, si è verificato un incidente autonomo che ha avuto conseguenze immediate sulla rete stradale, creando forti disagi per gli automobilisti in viaggio. >> “Ci hai spezzato il cuore”. Televisione in lutto, l’amata attrice se n’è andata troppo presto Le prime segnalazioni parlano di un mezzo coinvolto senza altri veicoli, ma con un impatto tale da richiedere un intervento urgente dei soccorsi. La situazione si è fatta subito critica, tanto da rendere necessaria la chiusura di un intero tratto per consentire le operazioni di messa in sicurezza e assistenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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