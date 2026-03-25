Un incidente tra due camion si è verificato questa mattina sull'autostrada A4 in provincia di Bergamo, provocando la morte di una persona e creando lunghe code di circa sei chilometri in direzione Milano. La polizia stradale è intervenuta sul posto per i rilievi, mentre i mezzi coinvolti sono stati rimossi. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore.

Mattinata drammatica lungo l’Autostrada A4, dove un grave incidente tra camion ha provocato una vittima e mandato in tilt la circolazione in direzione Milano. Il sinistro si è verificato intorno alle 8:20 di mercoledì 25 marzo, nel tratto compreso tra Palazzolo sull’Oglio e Seriate, all’altezza del chilometro 184+700, nei pressi di Bolgare. Leggi anche: Spaventoso incidente in autostrada: Italia bloccata Lo schianto e i soccorsi. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto due mezzi pesanti in un violento scontro frontale o laterale, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. La violenza dell’urto ha avuto conseguenze gravissime: una persona ha perso la vita sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grave incidente tra camion in autostrada A4 a Bolgare: morto un uomo, 6 chilometri di coda

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Esprimo profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano. La mia vicinanza personale, e quella dell’intero Governo, va alle famiglie delle vittime. Solidarietà alla città di Milano e un sentito augurio di pronta e completa guarigione ai feriti. x.com