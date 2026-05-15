Fiorentina | Kean salterà anche la Juve Toto-allenatore | Vanoli più no che si Paratici in fibrillazione per le grandi manovre

Paolo Vanoli potrebbe affrontare la sua ultima partita da allenatore della Fiorentina in trasferta contro la Juventus, domenica alle 12. Nel frattempo, Kean sarà assente anche in questa gara, e le chance che Vanoli possa continuare sulla panchina viola sono considerate ridotte. In attesa di eventuali novità, si parla di un clima di tensione tra le parti e di grandi manovre in corso nel mondo della dirigenza, con alcune figure chiave in fibrillazione per le decisioni future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

FIRENZE – Potrebbe essere l’ultima trasferta da allenatore della Fiorentina, quella di Paolo Vanoli, domenica alle 12, a Torino contro la Juventus. Fabio Paratici sta già lavorando alla Fiorentina del futuro, confortato anche dalle parole del presidente, Giuseppe Commisso, che ha detto di voler lavorare al futuro della Fiorentina. Che potrebbe voler anche dire assicurare una nuova proprietà pronta ad investire. Intanto guardiamo alla Juventus. Moise Kean al 99% non ci sarà. E’ sempre alle prese col problema alla tibia e non si allena in gruppo. Difficile pensare ad una sua convocazione in extremis. Con la Fiorentina ormai salva, a tenere banco è il futuro dell’allenatore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Kean salterà anche la Juve. Toto-allenatore: Vanoli più no che si. Paratici in fibrillazione per le “grandi manovre” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Kean furioso con Vanoli dopo la sostituzione, l’allenatore della Fiorentina: “Vuol dire che ci tiene” Paratici, Fagioli, Kean, Rugani... quanta Juve c'è in questa FiorentinaDopo la vittoria di Lecce, la Juve è terza in classifica e padrona del suo destino per la qualificazione alla prossima Champions League: con 6 punti... Fiorentina: Kean salterà anche la Juve. Toto-allenatore: Vanoli più no che si. Paratici in fibrillazione per le grandi manovrePotrebbe essere l'ultima trasferta da allenatore della Fiorentina, quella di Paolo Vanoli, domenica alle 12, a Torino contro la Juventus. Fabio Paratici sta già lavorando alla Fiorentina del futuro, c ... firenzepost.it Moise Kean salterà Roma- #Fiorentina per un problema alla tibia. La Fiorentina gli ha concesso alcuni giorni di permesso perché la compagna è vicina al parto. ift.tt/2V8y5Gz x.com Serie A: Kean salta anche la Roma e va in permesso 4 giorni reddit Serie A: Kean salta anche la Roma e va in permesso 4 giorni(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - Moise Kean salterà anche la trasferta di lunedì all'Olimpico contro la Roma per i persistenti problemi alla tibia. Ad ufficializzarlo con una nota sui canali ufficiali la st ... tuttosport.com