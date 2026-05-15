Fiorentina | Kean salterà anche la Juve Toto-allenatore | Vanoli più no che si Paratici in fibrillazione per le grandi manovre

Da firenzepost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Vanoli potrebbe affrontare la sua ultima partita da allenatore della Fiorentina in trasferta contro la Juventus, domenica alle 12. Nel frattempo, Kean sarà assente anche in questa gara, e le chance che Vanoli possa continuare sulla panchina viola sono considerate ridotte. In attesa di eventuali novità, si parla di un clima di tensione tra le parti e di grandi manovre in corso nel mondo della dirigenza, con alcune figure chiave in fibrillazione per le decisioni future.

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FIRENZE – Potrebbe essere l’ultima trasferta da allenatore della Fiorentina, quella di Paolo Vanoli, domenica alle 12, a Torino contro la Juventus. Fabio Paratici sta già lavorando alla Fiorentina del futuro, confortato anche dalle parole del presidente, Giuseppe Commisso, che ha detto di voler lavorare al futuro della Fiorentina. Che potrebbe voler anche dire assicurare una nuova proprietà pronta ad investire. Intanto guardiamo alla Juventus. Moise Kean al 99% non ci sarà. E’ sempre alle prese col problema alla tibia e non si allena in gruppo. Difficile pensare ad una sua convocazione in extremis. Con la Fiorentina ormai salva, a tenere banco è il futuro dell’allenatore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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