Grande successo per la Festa delle Rose | adesso tocca all' Appuntamento in Giardino

Notizia in breve

Dopo il successo dell’VIII edizione della “Festa delle Rose”, si svolgerà l’“Appuntamento in Giardino” alla Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride, aperto nei pomeriggi di sabato 6 e domenica 7 giugno. L’evento si terrà anche quest’anno dopo la partecipazione numerosa alla festa precedente, che aveva come temi principali natura, arte e spiritualità.