Grande successo per la Festa delle Rose | adesso tocca all' Appuntamento in Giardino
Dopo il successo dell’VIII edizione della “Festa delle Rose”, si svolgerà l’“Appuntamento in Giardino” alla Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride, aperto nei pomeriggi di sabato 6 e domenica 7 giugno. L’evento si terrà anche quest’anno dopo la partecipazione numerosa alla festa precedente, che aveva come temi principali natura, arte e spiritualità.
Dopo la grande partecipazione all’VIII edizione della “Festa delle Rose”, con al centro natura, arte e spiritualità, un nuovo imperdibile alla Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride, aperta anche quest’anno, nei pomeriggi di sabato 6 e domenica 7 giugno, per l’Appuntamento in Giardino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Le prime immagini dellesplosione durante la festa di Capodanno a Crans-Montana
Notizie e thread social correlati
Casa delle Erbe della Locride: torna la Festa delle roseDomenica 24 maggio si terrà la tradizionale Festa delle Rose presso la Casa delle Erbe della Locride.
Puglia Rosé, a Manfredonia la grande festa del rosato. Sabato 30 maggio nel porto turisticoSabato 30 maggio si terrà a Manfredonia, nel porto turistico, la manifestazione dedicata al vino rosato, chiamata Puglia Rosé.
Temi più discussi: Grande successo per i Vigili del fuoco a Rimini Wellness: oltre 1200 partecipanti; Grande successo allo stadio Maradona per la Festa di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026; Grande successo per la seconda edizione del Palio remiero scolastico; Si chiude con gran successo la Primavera delle Oasi.
#Sicurezza sul #lavoro: grande successo per Safety by technology 300 studenti di 12 istituti scolastici hanno trasformato lo Spazio Villalta nella vetrina dell’innovazione applicata alla prevenzione degli infortuni Confindustria Udine ha premiato i progetti tecn x.com
Grande successo per la notte bianca targata città di Frosinone ora a Piazza dello Scalo facebook
‘Il diavolo veste Prada 2’: all'interno della campagna di marketing di livello superiore di Disney per il più grande successo al femminile dalla ‘Barbie’ reddit
Grande successo per l’Istituto Marcelline di Bolzano al concorso nazionale Il SognalibroLa prestigiosa rivista Andersen premia il segnalibro più bello. Il vincitore è Lyam Precivale, tra i finalisti anche la sua compagna di classe Matilde Meloni ... rainews.it
Successo per l’anteprima nazionale del docufilm su Valter Scavolini. Agostini: Esempio virtuoso che lascia un segno autenticoCINEMA - Grande partecipazione per la presentazione romana del film dedicato a Scavolini, con grandissimi ospiti presenti. Vedere la mia storia raccontata da mio nipote è qualcosa che mi emoziona pro ... cronachefermane.it