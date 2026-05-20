Sabato 30 maggio si terrà a Manfredonia, nel porto turistico, la manifestazione dedicata al vino rosato, chiamata Puglia Rosé. L’evento si svolge in una giornata intera e permette l’accesso attraverso l’acquisto di un ticket online. La festa è rivolta agli appassionati di questo tipo di vino e offre l’opportunità di partecipare senza particolari complicazioni, semplicemente scegliendo di acquistare il biglietto sul sito dedicato. La giornata si svolgerà in un’area appositamente allestita nel porto turistico della città.

Partecipare a Puglia Rosé è semplicissimo: basterà acquistare il ticket sul sito www.lanottedeirosati.it Ormai è conto alla rovescia per Puglia Rosé. E proseguono di gran lena i preparativi per un evento attesissimo, in programma a Manfredonia sabato 30 maggio, che si pone. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Puglia Rosé, a Manfredonia la grande festa del rosato. Sabato 30 maggio nel porto turistico

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