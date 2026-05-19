Casa delle Erbe della Locride | torna la Festa delle rose
Domenica 24 maggio si terrà la tradizionale Festa delle Rose presso la Casa delle Erbe della Locride. L’evento celebra la piena fioritura delle rose, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare numerose varietà di fiori in diversi colori e forme. Durante la giornata, saranno esposti i fiori più rappresentativi della stagione, accompagnati da profumi che caratterizzano questa pianta. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dagli appassionati di botanica e giardinaggio.
Torna la Festa delle Rose, evento cult di primavera della Casa delle Erbe della Locride. Qui, domenica 24 maggio, gli appassionati di rose potranno godere del culmine della fioritura annuale in tutto lo splendore di forme, colori e sentori olfattivi. “Fiori ed erbe tra cielo e terra - ovvero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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