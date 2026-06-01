L’arte del carretto siciliano rivive alla Vucciria | laboratori con la guida degli ultimi maestri

Nel mercato della Vucciria, all’interno della bottega Alkemie, un maestro artigiano lavora alla realizzazione di carretti siciliani tradizionali. La bottega ospita anche laboratori pratici con la guida di uno degli ultimi esperti della tecnica, che ha studiato con il noto pittore di carretti. La figura, collezionista e artista, si dedica a tramandare questa forma d’arte tipica della Sicilia occidentale.

Nel cuore del mercato della Vucciria in una bottega chiamata Alkemie, opera uno degli ultimi custodi della tradizione dei carretti siciliani, Filippo Grillo, collezionista, studioso, artista, allievo del pittore di carretti Nino Canino, uno dei riferimenti storici nella Sicilia occidentale. Ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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