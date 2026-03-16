A Palazzo Strozzi la mostra dedicata al grande maestro dell’arte americana Mark Rothko

A Palazzo Strozzi è in corso una mostra dedicata a Mark Rothko, uno dei protagonisti dell’arte moderna americana. L’esposizione, aperta dal 14 marzo e in programma fino al 23 agosto 2026, presenta un’ampia selezione di opere del pittore. La mostra si propone di offrire una panoramica completa sulla sua carriera e sul suo stile artistico.

Dal 14 marzo al 23 agosto 2026 la Fondazione Palazzo Strozzi presenta una delle più grandi mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna. A cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, Rothko a Firenze rappresenta un progetto unico, concepito appositamente per Palazzo Strozzi, per celebrare il legame speciale tra Rothko e Firenze. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come l'artista traduca in pittura la tensione tra misura classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore a una nuova percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Firenze: il colore di Mark Rothko in mostra a Palazzo Strozzi, Museo di San Marco, Biblioteca laurenzianaFirenze sarà attraversata da un’esplosione di colore: quella di Mark Rothko, ribadendo il legame profondo tra il maestro dell’arte moderna americana... Mark Rothko a Firenze Tutto quello che riguarda Palazzo Strozzi Temi più discussi: Mark Rothko. Dentro l’opera; Rothko a Firenze, la mostra a Palazzo Strozzi, Museo di San Marco e Biblioteca Laurenziana; Palazzo Strozzi, la poesia spirituale di Mark Rothko a Firenze: la guida alla mostra; La grande mostra di Mark Rothko a Palazzo Strozzi. A Palazzo Strozzi la grande mostra Rothko a FirenzeLa mostra Rothko a Firenze sarà una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko (1903-1970), indiscusso maestro dell’arte moderna. Dal 14 marzo al 23 agosto 2026, la Fondazione Palazzo Stro ... nove.firenze.it Vivere le opere di Mark Rothko a Palazzo StrozziLa mostra, aperta dal 14 marzo fino al 23 agosto, instaura un legame profondo tra la potenza silenziosa delle opere di Rothko e la città di Firenze ... insideart.eu A Palazzo Strozzi a #Firenze una grande mostra dedicata a #MarkRothko, maestro dell’espressionismo astratto americano del '900 - facebook.com facebook Fino al 23 agosto 2026 Palazzo Strozzi a Firenze ospita una mostra dedicata a uno dei più grandi artisti americani: Mark Rothko, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra artista, città e Rinascimento Cs B bit.l x.com