granata tra sogno c e silenzi di sportheca

Recentemente si è diffusa online un’affermazione riguardante il club di calcio e un silenzio di Sportheca. Tuttavia, si tratta di un’uscita pubblica piuttosto che di una notizia confermata, poiché non è stato ancora verificato ufficialmente. La diffusione di questa dichiarazione ha attirato l’attenzione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli ulteriori. La questione resta in attesa di sviluppi e verifiche ufficiali.

La notizia in questi giorni ha fatto il giro del web. Ma più che notizia è meglio definirla esternazione, perché per diventare notizia deve essere verificata. E l’esternazione a cui facciamo riferimento è quella rilasciata da Valerio Antonini, presidente del Trapani, penalizzato e retrocesso dalla Serie C, che pochi giorni fa ha parlato di almeno 12 squadre, tra le quali la già fallita Ternana, a rischio iscrizione per la prossima stagione in Serie C. La dichiarazione ha fatto drizzare le antenne a tutte le società retrocesse dalla Serie C come il Pontedera, ma anche alle 9 della Serie D che hanno vinto i rispettivi play off di girone le cui speranze di ripescaggio si impennano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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