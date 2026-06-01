pontedera in attesa si aspetta sportheca

A Pontedera, la settimana in corso si concentra sulla decisione riguardo al futuro di Sportheca. Le attese sono alte e si spera di avere risposte chiare a breve. La situazione rimane in sospeso, con molte persone che seguono gli sviluppi e aspettano aggiornamenti ufficiali. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, chiarendo la posizione e le prospettive dell’organizzazione.

Questa che inizia dovrebbe essere la settimana giusta per capire quale sarà il futuro del Pontedera. L’ultima dichiarazione ufficiale della proprietà brasiliana risale ormai a domenica 26 aprile, subito dopo la sconfitta casalinga contro il Livorno che ha chiuso con la retrocessione in Serie D un’annata da dimenticare sul piano dei risultati sportivi. A parlare nella sala stampa dello stadio Mannucci era stato il presidente Gustavo Nikitiuk, che dopo essersi detto "dispiaciuto per la città e per tutte le persone che sono qui con noi", aveva ribadito la volontà da parte della proprietà di "lavorare per riportare al più presto il Pontedera in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pontedera resta in attesa. È l’ora delle decisioniLa proprietà brasiliana pensa a una rosa giovane e sudamericana . Intanto i granata sperano ancora nella riammissione in Serie C. msn.com