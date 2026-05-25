Granata un mese di silenzi Che progetti per il futuro?

È passato un mese dalla conclusione del campionato per il Pontedera e la società non ha annunciato cambiamenti o programmi futuri. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a strategie o piani per la prossima stagione. La squadra rimane ferma senza aggiornamenti pubblici, mentre i tifosi attendono notizie sulle prossime mosse del club. Finora, nessuna novità è stata comunicata né sul mercato né su eventuali riorganizzazioni interne.

È trascorso un mese dalla fine del campionato per il Pontedera, ma a livello societario non si è mosso niente. Nessuna dichiarazione ufficiale della nuova proprietà, nessuna linea di programma, nessun accenno a progetti, nulla. Zero assoluto. Martedì 28 aprile, appena due giorni dopo l’ultima gara giocata e persa contro il Livorno, Andrea Bargagna, direttore organizzativo del club granata, aveva celermente promosso una cena conviviale con oltre 50 sponsor il cui tema era l’esposizione da parte della proprietà brasiliana – c’erano il presidente Gustavo Nikitiuk e un altro paio di personaggi legati a Sportheca ma senza incarichi ufficiali nel Pontedera - del progetto di marketing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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