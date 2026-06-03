Gran finale | Rota Brass Ensemble in concerto!

L’ultima esibizione della stagione primaverile del decennale del Museo MuDiAS si svolgerà con un concerto del Rota Brass Ensemble. L’evento fa parte della rassegna “Musica e Incanto a Palazzo Settanni” e rappresenta il finale della programmazione musicale di questa stagione. La serata si svolgerà all’interno del palazzo storico, dove il gruppo musicale eseguirà un repertorio dedicato alla musica da camera. L’ingresso è aperto al pubblico.

Gran finale per questa stagione primaverile del decennale del Museo MuDiAS con l’ultimo concerto di “Musica e Incanto a Palazzo Settanni”. L’appuntamento è per martedì 2 giugno, alle ore 11:15, con “BRASS & RHYTHM – CITY LIGHTS” e i giovani e talentuosi musicisti del ROTA BRASS ENSEMBLE. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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