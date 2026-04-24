Mercoledì 29 aprile si terrà al Teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano un concerto del Rossini Brass Ensemble. La stagione 2026 di PieveClassica si avvia alla conclusione, ma la rassegna continua a offrire eventi di livello. La programmazione per il 2027 è già in fase di definizione, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità delle rappresentazioni.

Arezzo, 24 aprile 2026 – PieveClassica si avvia verso la conclusione della stagione 2026, ma continua a proporre appuntamenti di grande qualità e a guardare già con slancio alla programmazione del 2027. Mercoledì 29 aprile, al Teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano, sarà protagonista il Rossini Brass Ensemble, formazione cameristica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro, una delle realtà più vivaci e riconosciute del panorama musicale nazionale. L’Orchestra Rossini ha recentemente presentato questa formazione di ottoni, arricchita da una percussione, in un programma ricco e variegato accolto con grande entusiasmo. A...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercoledì 29 aprile, al Teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano il Rossini Brass Ensemble

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