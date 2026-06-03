Ensemble Enarmonia in concerto al Teatro Palladium | Mendelssohn e Dvo?ák per il gran finale di stagione

Notizia in breve

L’Ensemble Enarmonia si esibirà il 13 giugno alle ore 20 al Teatro Palladium, diretto dal Maestro Demetrio Moricca. Sul palco verranno eseguite composizioni di Mendelssohn e Dvorák, segnando il concerto di chiusura della stagione. La performance durerà circa un’ora e mezza, con un’orchestra composta da musicisti professionisti. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.