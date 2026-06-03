Ensemble Enarmonia in concerto al Teatro Palladium | Mendelssohn e Dvo?ák per il gran finale di stagione
L’Ensemble Enarmonia si esibirà il 13 giugno alle ore 20 al Teatro Palladium, diretto dal Maestro Demetrio Moricca. Sul palco verranno eseguite composizioni di Mendelssohn e Dvorák, segnando il concerto di chiusura della stagione. La performance durerà circa un’ora e mezza, con un’orchestra composta da musicisti professionisti. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.
L’Ensemble Enarmonia torna sul palco del Teatro Palladium il 13 giugno alle ore 20, diretta dal Maestro Demetrio Moricca.L’orchestra proporrà un programma che accosta due capolavori del Romanticismo: la celebre Ouverture "Le Ebridi" di Mendelssohn, pittura sonora intensa e trascinante delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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