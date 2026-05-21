I sindaci di Vicenza hanno richiesto al Ministro dell’interno di adottare pene più severe per i furti commessi sul territorio. Durante un incontro con le autorità, hanno espresso la necessità di rafforzare le sanzioni attuali, chiedendo interventi legislativi che prevedano misure più dure. I primi cittadini hanno specificato di voler aumentare le pene previste per i reati di furto, puntando a una maggiore deterrenza. La richiesta si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza urbana.

? Domande chiave Quali poteri specifici chiedono i sindaci al Ministro Piantedosi?. Come intendono i primi cittadini di cambiare le attuali sanzioni?. Perché i furti nelle case stanno unendo questi quattro comuni?. Quali strumenti operativi vogliono ottenere i sindaci per la sicurezza?.? In Breve Sindaci Grandis, Veronese, Negro e Pretto firmano l'appello per i comuni vicentini.. Richiesta di maggiori poteri operativi per i sindaci di Sossano, Noventa, Chiampo e Barbarano.. Obiettivo deterrente contro i furti nelle abitazioni private dei piccoli centri del Vicentino.. I sindaci del vicentino hanno rivolto un appello urgente al Ministro Piantedosi per ottenere pene più severe contro i furti nelle abitazioni e una maggiore autorità per le amministrazioni comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicentini, i sindaci chiedono a Piantedosi pene più dure per i furti

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