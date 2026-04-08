La procura ha chiesto un aumento della pena per Fatah Melloul, accusato di aver ucciso Klajdi Bitri con una fiocina da sub a Sirolo. Il procuratore generale ha presentato questa richiesta in seguito alle indagini sull’omicidio avvenuto nel luogo di mare. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge l’imputato, il quale aveva utilizzato una fiocina per colpire la vittima.

Il procuratore generale Roberto Rossi ha chiesto un inasprimento della condanna per Fatah Melloul, accusato di aver ucciso Klajdi Bitri con una fiocina da sub a Sirolo. L’udienza si è svolta oggi presso la Corte d’appello di Ancona. L’episodio drammatico è avvenuto il 27 agosto del 2023 in via Cilea, dove un diverbio legato alla circolazione stradale è degenerato in tragedia. Il 29enne di origine algerina ha colpito il 23enne di origine albanese, allontanandosi poi dal luogo del delitto a bordo della propria vettura. Solo dopo diverse ore di ricerche, i carabinieri hanno individuato e fermato Melloul a Falconara. L’uomo stava rientrando da una battuta di pesca insieme alla compagna, mentre il primo grado di giudizio aveva già stabilito una pena di 18 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio con fiocina a Sirolo: la Procura chiede pene più dure

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