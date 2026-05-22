Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie IN AGGIORNAMENTO

Le graduatorie relative al concorso PNRR3 per docenti di infanzia e primaria sono attualmente in fase di aggiornamento. Il concorso, bandito con delibera DDG n. 29382025, riguarda le posizioni aperte per le categorie di insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. Le liste vengono pubblicate e modificate in tempo reale, e le informazioni disponibili sono disponibili sul sito di Orizzonte Scuola Notizie. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora concluso le procedure di pubblicazione definitiva delle graduatorie.

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