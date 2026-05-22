Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie IN AGGIORNAMENTO
Le graduatorie relative al concorso PNRR3 per docenti di infanzia e primaria sono attualmente in fase di aggiornamento. Il concorso, bandito con delibera DDG n. 29382025, riguarda le posizioni aperte per le categorie di insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. Le liste vengono pubblicate e modificate in tempo reale, e le informazioni disponibili sono disponibili sul sito di Orizzonte Scuola Notizie. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora concluso le procedure di pubblicazione definitiva delle graduatorie.
Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. L'articolo Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: le graduatorie IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: la prova orale
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