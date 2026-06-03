Il panorama politico italiano, a inizio giugno 2026, appare in una fase di sottile ma significativo movimento. L’ultimo sondaggio SWG, realizzato tra il 27 maggio e il 1 giugno, restituisce un quadro in cui le posizioni di vertice restano stabili, ma le dinamiche interne alle coalizioni mostrano segnali di inquietudine. Fratelli d'Italia al comando, arretra il PD Fratelli d'Italia si conferma perno centrale del sistema, salendo al 28,2% (+0,1% rispetto al 25 maggio). Il Partito Democratico, pur mantenendo la seconda posizione, registra una frenata, scendendo al 22,3% (-0,2%). Il Movimento 5 Stelle mostra invece segnali di vitalità, risalendo al 13,0% (+0,3%) e cercando di distanziare le altre forze di opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Governo, sondaggi SWG: Fratelli d'Italia tiene al 28,2%, la "spinta" di Futuro Nazionale (4,6%) agita la coalizione

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Sondaggio SWG per il Tg La7: Fratelli dItalia stabile al 29,4%, cresce il M5S

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