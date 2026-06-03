Governo Meloni Ilaria Salis chiede di abolire la parata militare del 2 giugno la premier la attacca | Parole vergognose

Ilaria Salis ha chiesto di abolire la parata militare del 2 giugno, ma la premier ha commentato le sue dichiarazioni definendole “vergognose”. Dopo le celebrazioni del giorno della Repubblica, sono emerse polemiche riguardo alle assenze di alcuni leader politici, tra cui Salvini, Schlein e Conte. Le discussioni pubbliche si sono concentrate sulle modalità di commemorazione e sui partecipanti alle cerimonie ufficiali.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il 2 giugno. Polemiche per le assenze di Salvini, Schlein e Conte. La proposta dell'eurodeputata di Avs Ilaria Salis di abolire la parata militare fa infuriare Meloni: "Parole indegne e vergognose". Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ILARIA SALIS FA UNA RICHIESTA A GIORGIA MELONI SUL VENEZUELA

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Troppo tardi il 2030, come ha prospettato il governo albanese, gelando Meloni. I campi di deportazione in #Albania – inutili, dispendiosi e soprattutto disumani – vanno chiusi alla prima occasione utile. Quando il governo cadrà alle prossime elezioni, quello d x.com

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