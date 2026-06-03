Il piano di governo del territorio di Gorgonzola sta per essere approvato dopo tre anni di procedura. La seconda conferenza di valutazione Vas si svolgerà il 15 luglio in municipio, rappresentando un passaggio chiave nel processo di definizione del nuovo strumento urbanistico. La fase finale prevede l’intervento dei cittadini, che avranno l’ultima parola sulla proposta.

Nuovo piano di governo del territorio, procedura aperta tre anni fa e ora un nuovo fondamentale step verso il traguardo, la seconda conferenza di valutazione Vas, si terrà in municipio il prossimo 15 luglio. Da questa settimana i documenti sono disponibili al sito del Comune: documento di piano, piani dei servizi e delle regole, rapporto ambientale, sintesi non tecnica e tutti gli elaborati specialistici corredo fondamentale. La parola passa ancora una volta all’"utente finale". I documenti saranno visionabili fino all’11 luglio. Ed entro quella data chi voglia potrà presentare contributi, proposte o richieste di modifica. Fra planimetrie e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gorgonzola, Pgt verso il traguardo. L’ultima parola spetta ai cittadini

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