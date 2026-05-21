L’attore protagonista di una serie di film dedicati a Sherlock Holmes ha dichiarato che la scelta di realizzare un terzo capitolo dipende dalla decisione della sua moglie, che è anche produttrice del progetto. Durante un’intervista, ha spiegato che la sua opinione conta, ma alla fine la decisione finale spetta a lei. Finora non sono stati annunciati dettagli ufficiali o date di produzione per un nuovo film della saga. La questione rimane aperta, con i fan in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Robert Downey Jr. afferma che se si farà o meno un terzo film su Sherlock Holmes, la decisione finale spetta a sua moglie Susan Downey, produttrice del franchise. Sono passati ormai quindici anni dall'uscita di Sherlock Holmes - Gioco di ombre, ma il terzo capitolo della saga con Robert Downey Jr. e Jude Law resta uno dei più grandi misteri irrisolti di Hollywood. Le voci su un possibile ritorno si rincorrono da oltre un decennio tra cambi di regia, sceneggiature riscritte e smentite. Ora, però, sappiamo chi ha in mano il destino del detective più famoso del cinema. E no, non è la Warner Bros. Quindici anni di rinvii e incastri impossibili Intervistato dall'Associated Press in merito a un possibile terzo film, l'attore premio Oscar è stato chiarissimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sherlock Holmes 3 si farà? Robert Downey Jr.: "L'ultima parola spetta a mia moglie Susan"

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SHERLOCK HOLMES 3: Robert Downey Jr May Investigate Again - KinoCheck News

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