Google | nuovi strumenti per escludere i siti dalla ricerca AI

Notizia in breve

Google ha annunciato strumenti per escludere i siti dalla ricerca in risposta a richieste di regolamentazione. Questa funzione permette di impedire ai contenuti di essere indicizzati dai motori di ricerca, influenzando il traffico web. L'introduzione avviene dopo pressioni provenienti dal Regno Unito, che hanno richiesto maggiore controllo sui contenuti digitali. La scelta di implementare queste misure si basa su decisioni aziendali e normative, senza dettagli su tempistiche o modalità precise.