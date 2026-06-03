Google | nuovi strumenti per escludere i siti dalla ricerca AI
Google ha annunciato strumenti per escludere i siti dalla ricerca in risposta a richieste di regolamentazione. Questa funzione permette di impedire ai contenuti di essere indicizzati dai motori di ricerca, influenzando il traffico web. L'introduzione avviene dopo pressioni provenienti dal Regno Unito, che hanno richiesto maggiore controllo sui contenuti digitali. La scelta di implementare queste misure si basa su decisioni aziendali e normative, senza dettagli su tempistiche o modalità precise.
Come influirà l'esclusione dei contenuti sul traffico verso i siti web?. Perché Google introduce questo controllo solo dopo le pressioni britanniche?. Quali dati permetteranno agli editori di monitorare le prestazioni AI?. Cosa accadrà alla qualità delle risposte se gli editori si escluderanno?.? In Breve Test iniziali previsti nel Regno Unito per rispondere alle direttive CMA.. Funzioni AI raggiunge oltre 3,5 miliardi di utenti attivi ogni mese.. Modalità AI conta già più di un miliardo di utenti mensili.. Google utilizzerà Reddit e Wikipedia come fonti alternative in caso di esclusioni.. Google introduce l’opzione per escludere i contenuti dai risultati di ricerca generati dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Can You Scrape a Protected Site Testing Cloudflares New /crawl API
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