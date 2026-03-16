Google rimuove la funzione AI What People Suggest dalla ricerca

Google ha eliminato senza preavviso la funzione AI “What People Suggest”, un tool sperimentale che appariva nei risultati di ricerca e offriva suggerimenti sulla salute tratti da discussioni online. La funzione, basata sull’intelligenza artificiale, non è più disponibile e non sono stati forniti comunicati ufficiali riguardo alla sua rimozione.

Il sistema utilizzava l’AI per analizzare contenuti provenienti da piattaforme come Reddit, Quora e X, sintetizzando le opinioni degli utenti e presentandole direttamente nella pagina dei risultati. Ad esempio, chi cercava informazioni su temi come l’attività fisica con l’artrite poteva vedere una sintesi delle esperienze condivise da altri utenti sui forum. La funzione What People Suggest era stata introdotta nel marzo 2025 sui dispositivi mobili negli Stati Uniti. All’epoca Google l’aveva presentata come un esempio delle potenzialità dell’intelligenza artificiale nel migliorare la ricerca di informazioni sanitarie. Secondo l’azienda, lo strumento mostrava come l’AI potesse trasformare il modo in cui le persone trovano informazioni sulla salute online, raccogliendo e organizzando esperienze reali condivise dagli utenti. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Google rimuove la funzione AI “What People Suggest” dalla ricerca Articoli correlati Google Foto: il toggle salva la ricerca classica dall’AIUn nuovo interruttore è apparso nell’interfaccia di Google Foto, permettendo agli utenti di passare istantaneamente tra la ricerca classica e la... Agente AI di Google: la rivoluzione della ricerca spiegata da Marie HaynesL'esperta analizza la transizione da semplice motore di ricerca ad assistente proattivo: i segnali degli utenti ora contano più dei backlink e le... La funzione che stavi aspettando: MODIFICA le slide su NOTEBOOKLM Aggiornamenti e contenuti dedicati a What People Suggest Google rimuove una pratica funzione dai suoi Pixel con l’ultimo aggiornamentoMolti possessori di Pixel hanno notato la sparizione di una scorciatoia estremamente utile legata alla gestione delle applicazioni recenti. gizchina.it Google Maps elimina un'altra funzione (e forse è meglio così)A settembre 2025 Google Maps eliminerà la funzione follower. Era diventata principalmente un magnete per bot di spam e profili fake. A settembre 2025 Google Maps eliminerà la funzione follower. Era ... punto-informatico.it