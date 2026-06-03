Golfo in fiamme | Trump smentito da Netanyahu e dai Pasdaran

Netanyahu ha negato le affermazioni su una mediazione da parte di Trump, mentre i Pasdaran hanno risposto con proteste agli attacchi sull’isola di Qeshm. Trump aveva dichiarato di aver facilitato un accordo, ma le fonti ufficiali hanno smentito questa versione. Gli attacchi sull’isola sono stati segnalati come provocazioni, e le reazioni dei Pasdaran sono state di forte disappunto. Nessuna conferma è arrivata sui dettagli delle operazioni o sui ruoli delle parti coinvolte.

Chi ha smentito ufficialmente le promesse di mediazione di Trump?. Come stanno reagendo i Pasdaran agli attacchi sull'isola di Qeshm?. Perché Netanyahu nega la rinuncia iraniana al programma atomico?. Quali sono le reali strategie militari americane nel Golfo?.? In Breve Attacchi iraniani colpiti Kuwait e Bahrein. Operazioni militari USA contro l'isola di Qeshm. Netanyahu nega rinuncia iraniana al programma atomico. Strategia USA punta su attacchi aerei senza truppe terrestri. Trump smentito da Netanyahu e dai Pasdaran mentre il conflitto colpisce il Golfo. Netanyahu e i Pasdaran negano qualsiasi accordo con Trump mentre l’Iran colpisce il Kuwait e il Bahrein e gli Stati Uniti attaccano l’isola di Qeshm. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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