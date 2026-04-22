L’instabilità nel Golfo Persico si è intensificata dopo un attacco militare attribuito ai Pasdaran, che ha provocato incendi in alcune installazioni nella regione. In risposta, le forze statunitensi hanno disposto il blocco di alcune rotte e posizioni strategiche. La situazione ha generato preoccupazioni per un possibile aumento delle tensioni tra le parti coinvolte, senza che siano ancora stati resi noti dettagli specifici sulle conseguenze immediate.

L’instabilità nel Golfo Persico ha raggiunto un punto di rottura dopo l’attacco militare sferrato da una nave delle Guardie della Rivoluzione contro un portacontainer nelle vicinanze della costa dell’Oman, un episodio che avviene mentre i negoziati a Islamabad sono sospesi e la pressione economica statunitense sull’Iran si intensifica. L’imbarcazione dei pasdaran ha aperto il fuoco senza alcun preavviso radio per richiedere l’identificazione del cargo, provocando danni strutturali alla plancia. Nonostante il rischio immediato sia stato scongiurato con l’equipaggio al sicuro e l’assenza di incendi, l’incidente segna un aggravamento della crisi diplomatica e marittima nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo Persico in fiamme: attacco dei Pasdaran e blocco USA

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