Nelle ultime ore, i Pasdaran iraniani hanno annunciato che risponderanno agli attacchi sui siti petroliferi nel Golfo, colpendo infrastrutture energetiche nella regione. Nel frattempo, un maxi-gasdotto in Qatar è andato in fiamme. I media statali iraniani riferiscono di attacchi contro impianti di gas naturale collegati a un grande giacimento, mentre le tensioni sul settore energetico continuano a salire.

La guerra in Iran si infiamma sull'energia. Nel mirino gas e petrolio. Da Teheran, i media statali iraniani riportano di attacchi agli impianti di gas naturale associati al giacimento offshore di South Pars: colpiti alcuni serbatoi. In risposta, i Pasdaran minacciano quindi i siti petrolchimici in Arabia, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Detto fatto. Il ministero dell'Interno del Qatar ha dichiarato che un attacco iraniano ha provocato un incendio presso il principale impianto di gas del Paese del Golfo, situato sulla sua costa settentrionale. «La protezione civile sta intervenendo per domare un incendio nella zona di Ras Laffan a... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bombe sul gas iraniano, rappresaglia Pasdaran: «Colpiremo siti petroliferi del Golfo». E in Qatar va in fiamme maxi-gasdotto

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