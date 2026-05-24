Droni iraniani hanno attaccato diversi data center, causando il blocco di servizi nel Golfo. L’attacco ha colpito infrastrutture civili considerate strategiche, interrompendo il funzionamento di servizi digitali e di comunicazione. La capacità dei droni di danneggiare centri di elaborazione dati solleva preoccupazioni sulla vulnerabilità delle reti digitali e sulla sicurezza delle infrastrutture critiche nella regione.

? Domande chiave Come possono i droni distruggere l'intelligenza artificiale militare?. Perché i data center civili sono diventati bersagli strategici?. Cosa lega gli investimenti di Amazon alle decisioni del Pentagono?. Come influirà questo attacco sulla sicurezza dei risparmi digitali?.? In Breve Attacchi Shahed a Abu Dhabi, Bahrein e Dubai colpiscono AWS e Oracle.. 50.000 residenti del Golfo paralizzati senza pagamenti digitali e servizi bancari.. Investimenti USA da 2.000 miliardi e 15 miliardi di Microsoft nel 2025.. Modello Claude di Anthropic su server AWS supporta Operazione Epic Fury.. Nelle prime ore del primo marzo 2026, una serie di droni Shahed prodotti in Iran hanno colpito due strutture della divisione Amazon Web Services nella periferia di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni iraniani colpiscono i data center: il Golfo paralizzato

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Iranian Drones Strike AWS Data Centers In The UAE & Bahrain; AI Used In Khamenei Strike | AI Pulse

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