Negli ultimi quaranta giorni, gli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti da oltre 2.800 missili provenienti dall’Iran, con le infrastrutture civili che hanno subito i danni più rilevanti, rappresentando oltre il 90% degli attacchi. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni nella regione, mentre le forze statunitensi e israeliane continuano a monitorare gli sviluppi sul campo.

Le infrastrutture civili degli Emirati Arabi Uniti sono state l’obiettivo principale di oltre il 90% dei vettori lanciati dall’Iran durante i primi 40 giorni di conflitto con le forze congiunte di Stati Uniti e Israele. Reem Al Hashimy, rappresentante emiratina per la cooperazione internazionale, ha rivelato che il paese ha subito una pioggia di attacchi composta da più di 2.800 missili e droni, sottolineando come la strategia di Teheran miri a smantellare il modello di prosperità economica e tolleranza costruito nella regione. Il contrasto tra la stabilità del Golfo e l’aggressività della Guardia Rivoluzionaria. L’impatto degli attacchi iraniani non riguarda solo la distruzione materiale, ma colpisce il cuore del progetto di sviluppo degli Emirati Arabi Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emirati sotto attacco: 2.800 missili iraniani colpiscono il Golfo

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