Golfo e Libano | droni e missili scatenano scontri tra USA e Iran

Gli scontri tra Iran e Stati Uniti nel Golfo e nel Libano sono stati alimentati da attacchi con droni e missili. Una nave commerciale è stata danneggiata durante un attacco attribuito ai Pasdaran, mentre la morte di un leader supremo iraniano solleva interrogativi sulla futura strategia militare del paese. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici, ma le tensioni nella regione sono aumentate in seguito agli episodi di escalation militare.

Come influenzerà la morte di Khamenei la strategia militare iraniana?. Quali danni ha subito la nave Panaya dopo l'attacco dei Pasdaran?. Perché Hezbollah è riuscito a bloccare l'avanzata dei carri Merkava?. Cosa rischia il commercio mondiale se lo Stretto di Hormuz venisse bloccato?.? In Breve Hezbollah lancia 13 attacchi contro unità IDF nel sud del Libano. USA intercettano petroliera del Botswana per bloccare rotte verso porto iraniano. Morte ayatollah Ali Khamenei il 28 febbraio causa vuoto di potere a Teheran. Funerali per l'imam previsti per 15-20 milioni di persone in Iran. L’inferno nel Golfo Persico e il Libano: raid e droni scatenano una notte di violenza tra Iran e forze statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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