L’Iran lancia missili contro base Usa nell’Oceano indiano Nuovi raid israeliano a Teheran a Beirut Droni e missili contro Arabia saudita Emirati e Quwait

Nelle ultime ore, sono stati segnalati diversi attacchi e operazioni militari nella regione. L’Iran ha lanciato missili contro una base statunitense nell’Oceano Indiano, mentre in Siria si sono verificati nuovi raid israeliani a Teheran e Beirut. Contestualmente, droni e missili sono stati utilizzati contro obiettivi in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Kuwait.