L’Iran lancia missili contro base Usa nell’Oceano indiano Nuovi raid israeliano a Teheran a Beirut Droni e missili contro Arabia saudita Emirati e Quwait
Nelle ultime ore, sono stati segnalati diversi attacchi e operazioni militari nella regione. L’Iran ha lanciato missili contro una base statunitense nell’Oceano Indiano, mentre in Siria si sono verificati nuovi raid israeliani a Teheran e Beirut. Contestualmente, droni e missili sono stati utilizzati contro obiettivi in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Kuwait.
“Siamo ormai molto vicini al raggiungimento dei nostri obiettivi” e quindi “valutiamo la possibilità di ridurre gradualmente i nostri imponenti sforzi militari in Medio Oriente”. Ad affermarlo, ieri sera in un post su ‘Truth Social’ è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel post Trump elenca i presunti obiettivi raggiunti nell’attacco contro l’Iran: “(1) Ridurre drasticamente la capacità missilistica iraniana, i lanciatori e tutto ciò che è ad essi correlato; (2) Distruggere l’industria della difesa iraniana; (3) Eliminare la loro marina e la loro aviazione, comprese le armi antiaeree; (4) Impedire all’Iran di avvicinarsi, neppure lontanamente, alla possibilità di ottenere capacità nucleare, e fare in modo che gli Stati Uniti possano reagire rapidamente e con forza a una situazione del genere, qualora dovesse verificarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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