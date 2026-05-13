Domani, giovedì 14, prende il via il PGA Championship sul campo di Aronimink, con Scottie Scheffler che difende il titolo vinto l’anno scorso. La competizione si svolgerà fino a domenica 17, con temperature elevate previste lungo tutta la settimana. Sono attesi numerosi professionisti provenienti da vari Paesi, pronti a sfidarsi su un percorso che si preannuncia molto impegnativo.

Sarà una settimana particolarmente calda quella che comincerà domani, giovedì 14, e terminerà domenica 17. Sui fairway dell’ Aronimink Golf Club, a Newton Square, in Pennsilvanya, a due passi a Philadelphia, andrà infatti in scena la 108° edizione del PGA Championship, 2° major in stagione dopo il The Masters vinto da Rory McIlroy. Il torneo, che affonda la sue radici nel 1916, anno in cui venne vinto da un britannico (Jim Barnes) sul percorso del Siwanoy Country Club, è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. A difendere il titolo, quest’anno, sarà Scottie Scheffler, vincitore l’anno scorso davanti a Harris English, Bryson DeChambeau e Davis Riley di ben 5 colpi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, PGA Championship al via. All’Aronimink difende il titolo Scottie Scheffler

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