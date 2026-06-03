Dal 4 al 7 giugno si svolge il KLM Open 2026, torneo del DP World Tour trasmesso in diretta su Sky e NOW. Otto italiani partecipano alla competizione ad Amsterdam, tra cui Guido Migliozzi e i fratelli Molinari. Connor Syme difende il titolo vinto nel 2025. La gara si svolge sul percorso olandese, con molti professionisti internazionali in campo. La copertura televisiva permette di seguire le performance dei giocatori italiani e internazionali durante le quattro giornate di torneo.

Da giovedì 4 a domenica 7 giugno torna uno degli appuntamenti più storici del DP World Tour. Connor Syme difende il titolo conquistato lo scorso anno, mentre l’Italia si presenta con una pattuglia numerosa guidata da Guido Migliozzi e dai fratelli Molinari. Il grande golf internazionale fa tappa nei Paesi Bassi per la 106ª edizione del KLM Open, storico torneo del DP World Tour che si disputerà da giovedì 4 a domenica 7 giugno ad Amsterdam. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. A difendere il titolo conquistato nel 2025 sarà lo scozzese Connor Syme, chiamato a confrontarsi con un field di alto livello in uno dei tornei più prestigiosi del calendario europeo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Golf in tv: il KLM Open 2026 in diretta su Sky e NOW, otto italiani in gara ad Amsterdam

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