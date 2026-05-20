Soudal Open 2026 | sette italiani in campo ad Anversa ecco dove vederlo in diretta su Sky e NOW

A fine maggio si svolgerà l’edizione 2026 del Soudal Open ad Anversa, un torneo che coinvolgerà sette giocatori italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky e NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le gare dal vivo. La competizione fa parte del circuito continentale e attira numerosi appassionati di golf, che potranno assistere alle sfide dei professionisti italiani in un contesto internazionale. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, con dettagli sulla programmazione visibile sui canali di trasmissione.

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