Soudal Open 2026 | sette italiani in campo ad Anversa ecco dove vederlo in diretta su Sky e NOW
A fine maggio si svolgerà l’edizione 2026 del Soudal Open ad Anversa, un torneo che coinvolgerà sette giocatori italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky e NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le gare dal vivo. La competizione fa parte del circuito continentale e attira numerosi appassionati di golf, che potranno assistere alle sfide dei professionisti italiani in un contesto internazionale. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, con dettagli sulla programmazione visibile sui canali di trasmissione.
Con l’avvicinarsi del ponte di fine maggio, gli appassionati di golf hanno un’occasione in più per godersi uno dei tornei più interessanti del circuito continentale. Da domani, giovedì 21 maggio, e fino a domenica 24, Sky e NOW trasmettono in diretta il Soudal Open 2026, che riporta il DP World Tour sul prestigioso campo del Rinkven Golf Club di Anversa, in Belgio. Un appuntamento imperdibile soprattutto per chi segue la pattuglia italiana, presente con ben sette giocatori. Il Soudal Open 2026 sbarca su Sky Sport Golf. Il torneo, che quest’anno si disputa sul tradizionale percorso belga, sarà interamente visibile su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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