Golf Soudal Open 2026 in diretta su Sky e NOW | sette italiani al via in Belgio

Da giovedì 21 maggio a domenica 24 maggio, il DP World Tour si svolge al Rinkven Golf Club di Anversa con il Soudal Open 2026. Sette golfisti italiani partecipano alla competizione, che si tiene in Belgio. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky e NOW. La competizione coinvolge numerosi professionisti e rappresenta un appuntamento importante nel calendario stagionale. Le partite si giocano sui green del campo belga, con gli atleti che si sfidano in diverse giornate di gara.

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Da domani, giovedì 21 maggio, a domenica 24 maggio il DP World Tour fa tappa al Rinkven Golf Club di Anversa per il Soudal Open 2026. In gara anche Francesco ed Edoardo Molinari, Matteo Manassero e Guido Migliozzi. Il grande golf del DP World Tour torna protagonista su Sky e NOW con il Soudal Open 2026, in programma da domani, giovedì 21 maggio, a domenica 24 maggio sul percorso del Rinkven Golf Club di Anversa, in Belgio. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf con la telecronaca affidata a Marco Cogliati, Claudio Viganò e Alessandro Lupi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nacho Elvira's Winning Back 9 | Dubai Invitational Sullo stesso argomento Soudal Open 2026: sette italiani in campo ad Anversa, ecco dove vederlo in diretta su Sky e NOWCon l’avvicinarsi del ponte di fine maggio, gli appassionati di golf hanno un’occasione in più per godersi uno dei tornei più interessanti del... Golf, tanti italiani al via in Belgio per il Soudal OpenGrande attesa, per quanto concerne il Dp World Tour, per il Soudal Open, torneo che riprende la programmazione del maggiore circuito europeo dopo la... Sergio e Jos Ballester sono tra i 17 giocatori che competono oggi nelle qualificazioni degli US Open reddit LIVEBLOG: Volg de Soudal Open deze week op de voet bij SporzaDe Rinkven Golfclub in Schilde ontvangt ook dit jaar weer golftoppers uit binnen- en buitenland voor de Soudal Open, een toernooi van de European Tour. Voor Nicolas Colsaerts wordt het zelfs zijn afsc ... sporza.be Il DP World Tour fa tappa in Belgio: sette azzurri all’assalto del Soudal OpenIl DP World Tour riparte dal Belgio con il Soudal Open 2026, evento che ... msn.com