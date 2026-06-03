Il Golden Gala Pietro Mennea si svolge domani allo stadio Olimpico di Roma, con l’organizzazione che annuncia un’edizione senza precedenti. Il presidente dell’evento ha dichiarato di non aver mai visto una manifestazione così, sottolineando l’entusiasmo crescente tra gli organizzatori e il pubblico. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale, pronti a competere in diverse discipline di atletica leggera.

Sale l’attesa per il Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma domani, giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. La 46esima edizione della tappa italiana della Wanda Diamond League si annuncia come una delle più ricche di sempre, con grandi protagonisti azzurri e internazionali pronti ad accendere la serata romana. Il presidente FIDAL Stefano Mei l’ha definitiva come “la migliore edizione di sempre”, anche per il numero di campioni e medaglie presenti. Tra i nomi più attesi c’è Noah Lyles, protagonista nei 100 metri e convinto di poter correre su tempi importanti: il suo obiettivo dichiarato è spingersi verso il 9.85. Riflettori anche su Letsile Tebogo, Melissa Jefferson-Wooden e Julien Alfred, pronti a dare spettacolo nello sprint. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Golden Gala Roma, il presidente Meli: “Mai vista un’edizione così”

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