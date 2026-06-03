Golden Gala 2026 Mei | Siamo pronti per la migliore edizione di sempre

Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma si svolge il Golden Gala Pietro Mennea, una delle tappe principali dell’atletica leggera. Gli organizzatori dichiarano di essere pronti per la migliore edizione di sempre. La manifestazione si svolge in una vigilia di grande attesa, con atleti nazionali e internazionali pronti a scendere in pista. La competizione include diverse discipline e si prevede un grande afflusso di pubblico.

Roma – E’ una vigilia piena d’attesa quella che precede il Golden Gala Pietro Mennea di atletica leggera, che si svolgerà domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. Sono pronti a scendere in pista e in pedana gli Azzurri, tra cui Marcell Jacobs, Nadia Battocletti, Andy Diaz e Leonardo Fabbri. Con loro tanti campioni mondiali e olimpici che puntano a fare bene. Si ravvivano allora le sfide che infiammeranno i cuori degli appassionati, assiepati sugli spalti. Nella mattina di oggi, si sono svolte le consuete conferenze stampa. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti – Fonte Fidalfidal.it. Stefano Mei (presidente FIDAL): “Credo si possa considerare probabilmente la migliore edizione di sempre del Golden Gala, visto il numero di medaglie e campioni presenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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