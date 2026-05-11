Il presidente della Fidal ha annunciato che questa edizione del Golden Gala a Roma sarà caratterizzata da numeri record, sottolineando come l’atletica abbia compiuto un passo avanti dopo le Olimpiadi di Tokyo. La manifestazione si terrà il 4 giugno e promette di attirare molti appassionati e atleti di alto livello. L’evento si inserisce nel calendario internazionale degli appuntamenti più importanti dedicati alla disciplina.

Il presidente della Fidal Stefano Mei parla di “ un’edizione dei record ” alla presentazione del Golden Gala in programma a Roma il 4 giugno. “È chiaro che quando si parla di atletica parliamo di uno sport globale, che si svolge in tutte le nazioni del mondo, anzi, in alcune nazioni che non sono nemmeno riconosciute, perché abbiamo 216 Paesi affiliati alla World Athletics, Paesi che di solito non conosci oppure non senti menzionare mai e che alle volte prendono medaglia. Quindi, è chiaro che è molto più difficile primeggiare nell’atletica e l’atletica italiana da cinque anni è a livello assoluto e a livello giovanile tra le prime del mondo”....🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Golden Gala, Mei: "Edizione dei record, atletica svolta dopo Tokyo"

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