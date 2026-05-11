Durante la conferenza stampa, l’atleta ha dichiarato di aver sempre considerato il Golden Gala un appuntamento difficile da raggiungere e di aver tentato più volte, senza successo. Questa volta ha espresso la volontà di partecipare, sottolineando che il suo obiettivo principale è essere presente sulla linea di partenza della manifestazione. La sua frase riflette un senso di miglioramento personale e di determinazione a competere nel prossimo evento.

“Il Golden Gala per me è sempre stato un tabù, ogni anno che ho provato a farlo in questo periodo e non ci sono mai riuscito, quindi per me il primo vero obiettivo è andare sui blocchi di partenza”. Così il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, Marcel Jacobs, a margine della presentazione del Golden Gala 2026. “A parte gli scherzi, sono molto contento, dopo Savona sarà la mia seconda gara e quindi avrò già rotto un po’ il ghiaccio. Quello che cerco è trovare il mio feeling e correre bene. Poi ci sono gli avversari e saranno fortissimi, ma io sono in casa e cercherò di dare il 1000 per cento “, prosegue l’olimpionico, che sul suo momento non ha dubbi: “Sicuramente sono diverso oggi rispetto agli anni precedenti, credo che l’obiettivo della vita sia migliorare ogni anno che passa, non fare dei passi indietro ma avanti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Golden Gala 2026, Jacobs: "Oggi mi sento un uomo e un atleta migliore"

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